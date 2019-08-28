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السراج يدعو أفراد الجيش “المغرر بهم” لتسليم أنفسهم للوفاق

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ما أسماهم “المغرر بهم” في الجيش الوطني، بتسليم أنفسهم لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أنهم سيعاملون معاملة كريمة، وذلك قبل فوات الآوان، بحسب وصفه.

وبارك رئيس المجلس الرئاسي في بيان لهُ، صدّ المجموعات المسلحة التابعة لهُ، عملية دخول الجيش الوطني إلى مدينة غريان، مشيرا أن قوات الوفاق أعطت درسا للجيش في فنون القتال على مشارف غريان.

وأكد فائز السراج ، أن المجموعات المسلحة التابعة لهُ، التي يسميها “الجيش الليبي” والقوة المساندة لهُ، ستُلحق الهزائم للجيش الوطني في كل محاولة يقوم بها لأجل الدخول لمدينة غريان.

وأشار السراج أنه سيعمل على تأمين غريان من أي “عدوان” جديد، وتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • .هذا الكلام كتبه قادة المليشيات وما على السراج الا ان يقرأه فهو لا يسيطر على اي منها بدليل ان احدها تقصف مطار معتيقة وهو اخر من يعلم فهو مجرد موقع على شيكات يصرفها الكبير للمليشيات ولكن بعد توبيخ الافريكوم له لتواجد المليشيات الارهابية معه وهو فى مأزق كيف يرضى الطرفين معه انصحه اذا اراد اخف الاضرار ان يسلم نفسه للجيش الوطنى ليقتص منه بدلا من يكون مع كلاب النار يوم الحساب قال تعالى ولكم فى القصاص حياة ياأولى الالباب .طبعا هو ليس من اولى الالباب هو من اولى الارهاب ونهايته هباب

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  • السراج مجرد بصمجى للمليشيات الارهابية يبصم على اى كلام فارغ يكتبوه وينشروه باسمه ونهايتك سوداء ياسراق بعد ما سلمت نفسك للمليشيات سيذبحوك على الشريعة الداعشية

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