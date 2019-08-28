السراج يدعو أفراد الجيش “المغرر بهم” لتسليم أنفسهم للوفاق

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ما أسماهم “المغرر بهم” في الجيش الوطني، بتسليم أنفسهم لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أنهم سيعاملون معاملة كريمة، وذلك قبل فوات الآوان، بحسب وصفه.

وبارك رئيس المجلس الرئاسي في بيان لهُ، صدّ المجموعات المسلحة التابعة لهُ، عملية دخول الجيش الوطني إلى مدينة غريان، مشيرا أن قوات الوفاق أعطت درسا للجيش في فنون القتال على مشارف غريان.

وأكد فائز السراج ، أن المجموعات المسلحة التابعة لهُ، التي يسميها “الجيش الليبي” والقوة المساندة لهُ، ستُلحق الهزائم للجيش الوطني في كل محاولة يقوم بها لأجل الدخول لمدينة غريان.

وأشار السراج أنه سيعمل على تأمين غريان من أي “عدوان” جديد، وتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين.

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