اخبار ليبيا الان

مدير غرفة التجارة والصناعة بنغازي يشارك في ورشة حول انضمام ليبيا إلى يوريوميد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شارك  مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي  أسامة  بوزريدة في ورشة العمل التى اقيمت بتونس امس الثلاثاء بعنوان  عمل المساهمين الليبيين  آليات انضمام ليبيا إلى مبادرة “يوريوميد ”  لتسهيل التجارة والاستثمار ، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي ،  و نفذها مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
وبحسب غرفة تجارة بنغازي فان مشاركتها تأتي كمؤسسة لدعم  وتشجيع التجارة الخارجية  ، و اعلن منظموها انها  تأتي في إطار مبادرة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك