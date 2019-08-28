مديرية أمن بنغازي تُعزّز تواجدها الأمني داخل المدينة

أفادت مديرية أمن بنغازي، ان منتسبي مركز شرطة الصابري، قامت بجولة ميدانية على الأماكن الترفيهية في المدينة، ضمن خططها لترسيخ الأمن وحماية المواطنين.

ونشرت المديرية عددا من الصور، أظهرت رجال الأمن وهُم يقومون بإزالة الزجاج المعتم على السيارات، وتشديد الأمن، حتى ساعات متاخرة في الليل، التي يشهد فيها إقبالا كبيرا من المواطنين، بالقرب من كورنيش بنغازي.

وفي وقت سابق، في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضبط أعضاء وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي، مصريًا يمارس أعمال السحر والشعوذة داخل المدينة.

وتشهد مدينة بنغازي حملة أمنية كبيرة، بدأت منذ فترة، بمشاركة الجهات الأمنية في المدينة، لضبط الأمن وترسيخ الاستقرار داخل بنغازي.

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