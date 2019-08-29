مسؤول تركي: اخترنا الوقوف مع “الشرعية” في ليبيا.. وحفتر “يدّعي” محاربة الإرهاب                                

صرّح عضو حزب العدالة والتنمية والمبعوث التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، أن بلاده اختارت الوقوف مع حكومة الوفاق، لأنها الحكومة الشرعية في ليبيا، حسب وصفه.

وجاء تصريح إيشلر، خلال مشاركته لندوة بعنوان “معركة طرابلس على الصعيدين الداخلي والإقليمي”، الذي ذكر فيها أن تدخل تركيا في ليبيا، يهدف إلى تحقيق الاستقرار فيها وإيجاد تسوية سياسية تُعبّر عن مطالب الشعب الليبي.

وأكد عضو حزب العدالة والتنمية الإخواني، أن لا سبيل لحل أزمة ليبيا، عبر الحلول السعكرية، مُنوّهًا أن بلاده تتعاون مع حكومة الوفاق لكونها الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ووصف المبعوث التركي إلى ليبيا، المشير خليفة حفتر، بأنه المسؤول عن إجهاض العملية السياسية في ليبيا، وأن الجيش الوطني عبارة عن ميلشيات غير شرعية.

وأضاف إيشلر بقوله خلال الندوة، أن تحرك الجيش الوطني نحو العاصمة، كشف “زيف ادعاءات حفتر حول محاربته للإرهاب”.

وأشار المبعوث التركي إلى ليبيا، أن بلاده تدعم المطالب المشروعة وفقا للقانون الدولي، وأنها اختارت الوقوف مع الشرعية في ليبيا، وأنه يجب الوصول إلى تسوية سياسية.

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