المجلس المحلي تاورغاء يستلم سيارة إسعاف مجهزة

استلم المجلس المجلس تاورغاء، سيارة إسعاف مجهزة، مُقدّمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن طريق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة “جيراردو نوتو”، بهدف دعم واستقرار وعودة الحياة إلى مدينة تاورغاء.

وقام رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك، رفقة نائبه سالم أعميش، باستلام سيارة الإسعاف.

وقام الممثل المقيم للأمم المتحدة، بجولة داخل مدينة تاورغاء، والتقى خلال الجولة بريس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء، عبدالنبي ابو عرابة، وبعض أهالي المدينة.

وأعلن المجلس البلدي تاورغاء، أن برنامج الأمم المتحدة، سيعمل على إعادة تأهيل بعض المدارس في المدينة وتقديم المساعدات الممكنة، لدعم استقرار تاورغاء.

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