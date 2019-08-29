المجلس الرئاسي يتّهم الجيش الوطني باختراق صفحته الرسمية على تويتر

اتهم مصدر في المجلس الرئاسي، الجيش الوطني بأنه خلف عملية اختراق حساب المجلس على تويتر، بحسب ما أفاد به مصدر لوكالة الأناضول التركية.

ونفى المجلس الرئاسي تقديم استقالته الجماعية، على صفحته الرسمية والموثقة على موقع تويتر.

وتداولت وكالات أنباء عربية وغربية، خبر الاستقالة الجماعية للمجلس الرئاسي، وسارعت صفحة الرئاسي على تويتر وفيسبوك، إلى نفي الخبر، ونشر تنويه أن البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمجلس على تويتر، مزور.

ذكرت مصادر أن المجلس الرئاسي، يعتزم إصدار بيان حول عملية الاختراق التي تعرض لها، على تويتر، بعد أن حذف البيان الذي قال أنه مزور.

وشكّك عدد من المهتمين بالشأن الليبي، رواية المجلس حول اختراق صفحته على تويتر، ورجّح بعضهم أن ما حدث يكشف عن حقيقة الخلافات التي يعيشها المجلس ورئيسه، وأن ما حدث، يعدّ اختبارا لأحد أطراف المجلس الرئاسي، بحسب وصفهم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة البيان الذي وصفه الرئاسي بالمزور، وعلّقوا عليها بعض العبارات منها، أن المستحيل في ليبيا هو أن يستقيل المسؤول، وآخر كتب “الرئاسي لم يستطع أن يسيطر على ليبيا، فكيف تريدون منه أن يسيطر على صفحة على موقع تويتر”، بحسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية