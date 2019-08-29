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باشاغا يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكري

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آفاق التعاون بين البلدين، والتعاون العسكري.

جاءت تلك المباحثات خلال زيارة باشاغا للعاصمة التركية، أنقرة، أمس الأربعاء، والتي تضمنت أيضا مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، حسب بيان «داخلية الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعقد “باشاغا” لقاءات مكثفة بأطراف دولية خلال الفترة الماضية، إذ اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، مع سفير إيطاليا في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، لبحث التعاون في عدة ملفات، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء، أكد باشاغا، إن «الضربات التي يتعرض لها مطار معيتيقة الدولي كانت موجهة إلى أهداف مدنية»، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال، كما اتهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ«خرق الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ضاربا بعرض الحائط النداءات الدولية التي تطالب بوقف هذه الخروقات»، حسب بيان «داخلية الوفاق».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • .اتلم المتعوس على خيب الرجا اى تعاون عسكرى لهذا المجرم الذى سبق ان قال بنفسه ان المليشيات تسيطر على طرابلس بدعم من قطرائيل وتركيا لنشر الفوضى ونهب ثروات الشعب الليبى وشين صفتك يابيبى وانت لم تنل ثقة نواب الشعي ومغتصب للسلطة وفى النهاية مصيرك انت وخوانك مهما طال الزمان فى السجون انظر الى اخوانك فى السودان بعد 30سنة اسقطهم الشعب السودانى وادخلوهم السجون بعد زفة لهم عند نقلهم فى سيارات نقل الحيوانات فهم خرفان وبقر وكان الشعب السودانى يحيى اخوانك بالحجارة ولن تفلت قطعانكم فى مصراطة من نفس المصير فماذا فعل اردوغان للبشير الذى باع له جزيرة سواكن فى البحر الاحمر وانتم تريدوا بيع مصراطة لهم وانتم واهمون فالشعب لكم بالمرصاد وسيحرقون كل خوان مصراطة قضى الامر مسألة وقت حتى من تحتموا فيه يهلوث هذه الايام ويتهم قيادات بحزبه كانوا رؤساء وزراء بانهم ارهابيين ان نهايته تقترب وسيتحرر الشعب التركى من الخوان ويساعد الشعب الليبى فى احراقهم قريبا ان شاء الله فلا امن ولامان فى وجود الاخوان مثل مصر والسودان الذين اختاروا رئيس وزراء كان عضو فى الحزب الشيوعى بعد ان كره الشعب مصطلح تيار اسلامى رغم ان الخوان يهود لا علاقة لهم بالمعاملات الاسلامية فهم يعتقدون انهم شعب الله المختار رغم انهم فجار بين الاسلام السمح لا يعرف العنصرية ولا الفرقة على اساس الدين فالناس سواسية كاسنان المشط كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم

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