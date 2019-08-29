المشري يبحث مع هيئة الرقابة الإدرية سبل إعادة جدولة مرتبات القطاع العام

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري أمس الأربعاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلسه الاستشاري سليمان الشنطي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري سير عمل الهيئة والسبل الكفيلة بمساعدتها في أداء مهامها على الوجه الأكمل.

وبحث المجتمعون بعض المسائل المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها إعادة جدولة مرتبات القطاع العام بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ مساحة أكبر لشريحة متوسطي الدخل.

يُشار إلى أن مجلس الدولة مدد في قرارا له 6 أشهر لشاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الإدارية من بينهم سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدراية المكلف من قبله إلى حين التوافق مع مجلس النواب .