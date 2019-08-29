المحجوب: سياسة الاستنزاف “كسرت شوكة الوفاق”

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن القيادة العامة رصدت معلومات وبيانات تعود لإرهابيين مُتعاونين مع داعش يتواجدون داخل ليبيا وشاركوا في الهجوم الدامي على مدينة مرزق.

وحول تطورات الأوضاع العسكرية في ضواحي طرابلس، أشار العميد خالد المحجوب خلال تصريحات لقناة TeN المصرية، إلى أن قوات الجيش ما زالت تنتهج سياسة “الاستنزاف” في مواجهاتها مع المجموعات المُسلحة الموالية للوفاق.

ولفت المحجوب إلى ما وصفه بـ”دعم تركي خفي” تتلقاه المجموعات التابعة للوفاق من أموال وأسلحة بغرض إثارة الفوضى، مُؤكداً أنها وعلى الرغم من تلقيها هذا الدعم فإنها تكبّدت خسائر كبيرة في محاور القتال، خاصة حول مدينة غريان.

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي على أن الغارات الجوية المُكثفة التي شنتها مُقاتلات سلاح الجو مؤخراً قد هزت صفوف قوات الوفاق تنظيمياً ومعنوياً.

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