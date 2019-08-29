بعد نشره بيان استقالته الجماعية على موقعه الرسمي .. الرئاسي يقول إن موقعه قد اخترق

نشر الموقع الرسمي لحكومة الوفاق على تويتر، مساء أمس، بيانا أعلن فيه استقالة جماعية للمجلس الرئاسي، وتسليم مقاليد المهام التنفيذية للحكومة المؤقتة، كونها المنبثقة من مجلس النواب، إلى جانب تسليمه لما سعى إليه من ترتيبات أمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وأرجع المجلس ذلك إلى سطوة الميليشيات على المشهد، وارتباط بعضها بالإرهاب بتمويل من الصديق الكبير، وإلى فشل الترتيبات الأمنية.

جاء ذلك قبل أن يقوم المجلس بعد دقائق بحذف الخبر من على صفحته، ونشر صورة للبيان مكتوب عليها مزور، وأنه قد تم اختراق صفحة حكومة الوفاق على تويتر، دون أن يقدم اي توضيحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا