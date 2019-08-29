إيشلر: حفتر يدعي محاربة الإرهاب.. وإخترنا الوقوف إلى جانب المجلس الرئاسي

ليبيا – قال المبعوث التركي إلى ليبيا والنائب في حزب العدالة والبناء الحاكم أمر الله إيشلر أمس الأربعاء إن تركيا اختارت الوقوف إلى جانب ما وصفها بـ”الشرعية في ليبيا” (المجلس الرئاسي) الذي يواجه أزمة منذ سنوات.

إيشلر زعم في كلمة له خلال مشاركته في ندوة بعنوان “معركة طرابلس على الصعيدين الداخلي والإقليمي” نظمتها مؤسسة الاقتصاد السياسي وأبحاث المجتمع الوقفية بالعاصمة التركية وفقاُ لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن الجهود التركية في ليبيا تصب في تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب.

وادعى أن تركيا ترى أنه لا سبيل للبحث عن حلول للأزمة الليبية باستخدام الوسائل العسكرية التي من شأنها تقويض استقرار البلاد دون أن يشير إلى الدعم العسكري التركي لمسلحي الوفاق .

ونوّه إلى أن تركيا تقيم تعاونًا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا والتي تعترف بها الأمم المتحدة ، وذلك بناءً على القانون الدولي للوصول إلى حل سياسي في البلاد وضمان انتقال سياسي حسب زعمه.

وإتهم إيشلر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بجر ليبيا إلى الأزمة منذ شهر مايو لعام 2014 وإجهاض الحلول السياسية منذ عام 2016.

وأضاف:”رغم أن قوات حفتر كانت تتألف من ميليشيات غير شرعية، بموجب جميع القوانين الوطنية والدولية، إلا أن البعض (دون تحديد) سعى إلى تقديمه كشريك في الحرب ضد الإرهاب”.

وأشار إلى أن الرأي العام الدولي ظل صامتا تجاه الهجمات التي شنها “حفتر” على طرابلس والأعمال التي وصفها بـ” الإرهابية” مثل اختطاف مواطنين أتراك، حسب زعمه.

وجدد إيشلر دعم تركيا للمطالب المشروعة للجهات الفاعلة في إطار القانون الدولي في ليبيا.

وقال:” تركيا اختارت الوقوف إلى جانب الشرعية في ليبيا، وأن جهودها في هذا البلد تهدف لتحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب” حسب زعمه.

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