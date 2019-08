المتوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أمس الأربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سير عمل الهيئة والسبل الكفيلة بمساعدتها في أداء مهامها على الوجه الأكمل.

كما تم مناقشة بعض المسائل المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها إعادة جدولة مرتبات القطاع العام بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ مساحة أكبر لشريحة متوسطي الدخل.

