الثني يبحث احتياجات مدينة غات ويتخد بشأنها عدد من القرارات

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء بديوان بلدية بنغازي وفداً من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية غات بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

الثني ناقش وفقاً للموقع الرسمي للحكومة مع الوفد سير العمل في البلدية وأوضاعها من كافة النواحي الخدمية والإنسانية والمعيشية.

وبحث الاجتماع كافة المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للبلدية خاصة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع تغيير مسارات سيول الأمطاروتوفير سيارات شفط مياه الآبار السوداء إضافة إلى توريد وصيانة سيارات الإسعاف بالاضافة لتوفير سيارات رش المبيدات، وتأمين وصول المحروقات والسلع التموينية بشكل آمن لضمان وصولها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وفي سياق متصل قرر دولة رئيس الحكومة المؤقتة إصدار تعليماته للعمل الفوري على صيانة الانجرافات التي تعرضت لها الطرق في البلدية جراء السيول.

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