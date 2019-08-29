“أفريكان إنتيليجنس”: حفتر زار موسكو لـ4 أيام

ذكر موقع “أفريكان انتيلغنس” الإخباري المختص بالشؤون السياسية في إفريقيا أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر توجه إلى موسكو في زيارة غير معلنة الفترة الماضية.

وقال الموقع إن زيارة المشير حفتر إلى موسكو استمرت لـ4 أيام بدأها يوم 20 أغسطس حتى الـ24 من ذات الشهر، فيما لم يُكشَف حتى الآن عن الشخصيات التي التقاها حفتر خلال الزيارة.

يُشار إلى أن المشير كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو، في الأول من شهر يونيو الماضي، للمرة الأولى، بشكل رسمي ومعلن.

وأجرى القائد العام للجيش الوطني، حينها، مُباحثات مع بوتين تركزت حول سُبل مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني، إضافة إلى التنسيق فيما يخص ملف مكافة الإرهاب.

يشار إلى أن موقع “أفريكان إنتيلغنس” متخصص برصد أنشطة صناع القرار الأفارقة منذ أكثر من عشرين عاما كما أنه يولي اهتماما خاصا للعلاقات بين السلطات السياسية وعالم الأعمال.

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