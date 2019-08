مسؤولة أممية: النازحون والمهاجرون في ليبيا يعانون بشدة

المتوسط:

أعلنت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كلمينتس، وصول عدد النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس إلى 268 ألف مواطن.

وقالت إن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين فقدوا منازلهم ويعانون من نقص الخدمات، مضيفة أن المواطنين في ليبيا «يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة.. لا ينبغي أن يُنسى هؤلاء الناس».

وتعهدت خلال جولتها التي زارت خلالها عدد من مراكز إيواء النازحين، بالاستمرار في دعم النازحين، وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.

كما زارت كليمنتس في طرابلس مركز تجمع ومغادرة المهاجرين غير النظاميين، وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم عبروا لها عن «إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم، ومحدودية الحلول في بلد ثالث».

وقالت إنها «تأثرت بقصص الصمود والشجاعة التي سمعتها في ليبيا»، ورأت أن اللاجئين في ليبيا «يعانون من الاعتداءات على أيدي المهربين، ومن الاحتجاز لفترات مطولة، كما يقاسي أكثر من 5 آلاف منهم لإعالة أنفسهم، وهم يعيشون في الأوساط الحضرية».

وشددت كليمنتس على استعداد المفوضية «لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا»، لافتة إلى أن ألفا و345 لاجئا غادروا ليبيا، حتى الآن في إطار برنامج الإجلاء وإعادة التوطين.

وأضافت «نحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتسريع عمليات إجلاء وإعادة التوطين، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا».

وانتهت إلى التذكير بـ«التحديات التي يواجهها العمل الإنساني، من ضمنها الأمن ومحدودية الوصول»، وضربت مثلاً بمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في عملية إرهابية ببنغازي قبل عشرة أيام، وقالت بهذا الخصوص: «نحن عازمون على مواصلة عملنا لدعم ليبيا، وسنعمل معاً من أجل الأشخاص الذين يعانون في البلاد، ونحن نقف مع ليبيا ومع شعبها».

