في قبضة الأجهزة الأمنية…إرهابيون شاركوا في معركة “عرقوب بولم” قرب درنة

أخبار ليبيا24- خاص

مهما فعل الإرهابيون من أفعال وجرائم وظنوا أنهم سيفلتون من العقاب وحاولوا الهروب والاختباء والاختفاء عن الأنظار ستكون نهايتهم الحتمية هي الموت أو السجن أو أن يعيشوا بقية حياتهم مطاردين.

أسماء كثيرة للإرهابيين وفي منظورهم هم قادة، محصنين بحراسات لحمايتهم ومدججين بالأسلحة والسيارات المصفحة صاروا اليوم إما قتلى أو عبارة عن رقم في أحد سجون الدولة الليبية بعد القبض عليهم من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

ومهما ابتعادوا وأينما حلوا فإن الأجهزة الأمنية ستكون لكل الإرهابيون بالمرصاد وستتمكن من القبض عليهم ومحاكمتهم على ما اقترفوا من جرائم في حق ليبيا وأهلها.

ومعركة “عرقوب بولم” في “عقبة درنة” قرب المدينة وهي معركة وقعت في 28 يونيو 2015، الموافق 11 رمضان 1436 هجري، بين القوات المسلحة والقوات المساندة من أهالي المناطق القريبة من درنة واستمرت لأكثر من 20 ساعة.

حاول فيها عناصر التنظيمات الإرهابية “داعش” ومن في حكمها التقدم واحتلال منطقة “عين مارة” إلا أن القوات المسلحة والقوات المساندة من المنطقة والمناطق المجاورة استطاعوا صد الهجوم وهزيمة الإرهابيين هزيمة كبيرة فعمدوا إلى قصف المنطقة بالصواريخ والهاون.

وشارك في هذه المعركة رجال لا يحبون الحياة و يرغبون بالموت من أجل الوطن و حرية وكرامة الإنسان كانوا أبطالًا همهم الوحيد القضاء على المتطرفين، ورغم عتادهم المتواضع لكنهم واجهوا الإرهابيين وانتصروا لإيمانهم بأن الأفكار الإرهابية سرطان يجب اقتلاعه.

اليوم هناك تسريبات عن القبض على مجموعة من الإرهابين من الذين شاركوا في هذه المعركة وسيتم إحالتهم إلى سجن قرنادة لتتم محاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق شعب أعلن رفضه لهم وحاربهم وطردهم.

القبض على هؤلاء الإرهابيين دلالة على أن الأجهزة الأمنية لن تتوقف عن ملاحقة كل إرهابي مجرم شارك في إرهاب وترويع الليبيين وكان سببًا في دمار البلاد وجلب الإرهابيين الأجانب.

وقتل خلال هذه المعركة ضد الجماعات الإرهابية الإجرامية من القوات المسلحة والقوات المساندة 20 قتيل وهم:

1. أيمن حمد رافع المنصوري – عين مارة

2. علي سالم محمود المنصوري – عين مارة

3. أحمد أبريك الحنش المنصوري – عين مارة

4. جادالله محمد نصيب المنصوري – عين مارة

5. إدريس محمد جادالمولى المنصوري – عين مارة

6. صام مصطفى المبروك المنصوري – عين مارة

7. الصابلابوبكر العبد المنصوري – عين مارة

8. أحمد عبدالعاطي بوحرابه المنصوري – عين مارة

9. أحمد منصف عبدالعزير المنصوري – عين مارة

10. محمود فرج الحنش المنصوري – عين مارة

11. سالم مفتاح عبدالجواد العوامي – عين مارة

12. أكرم مفتاح ياسين الصغيري – القبة

13 نوري محمد بومصيونه – القبة

14. مشاءالله فتح الله نجيب المنصوري – القبة

15. ناصر عياد رواف الحوتي – القبة

16. منعم معيوف فضيل الفايدي – القبة

17. أحمد الجوير البرعصي – البيضاء

18. عادل ونيس القطراني – البيضاء

19. فرج أمراجع فرج – البيضاء

20. سعيد الطلحي – البيضاء

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