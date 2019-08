المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن مقتل 2من قوات الجماعات المسلحة في مصراتة.

وقال المركز، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن ” القتال على أشده في جسر الحديد بطرابلس ضد قوات صلاح بادي وقوات اغنيوة الككلي” بالمنطقة.

