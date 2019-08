المتوسط:

أوقف ديوان المحاسبة البيضاء، مندوب ليبيا لدى جامعة دول العربية صالح عبدالواحد الشماخي لارتكابه مخالفات جسيمة بالمندوبية.

وأصدر “رئيس الديوان الدكتور عمر عبد ربه صالح قراراً بإيقاف الموظف صالح عبدالواحد الشماخي مندوب ليبيا لدى جامعة دول العربية احتياطيا عن العمل لأسباب تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة” .

