المتوسط:

شارك وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة في افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا على مستوى القادة والرؤساء.

وأوضحت وزارة الخارجية عبر صفحتها على فيسبوك أن الدورة السابعة والحالية من المؤتمر تركز على عدة موضوعات مهمة يأتي في مقدمتها التحول الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال والمؤسسات من خلال إشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت مصادر يابانية أن طوكيو تعتزم تقديم مساعدات تنموية للقارة الأفريقية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين اليابان وعدد من الدول الإفريقية، كما أشارت المصادر أن اليابان ستقدم قروضا بقيمة تتجاوز الثلاث مليار ونصف المليار دولار كما سيسهم البنك الأفريقي الياباني للتنمية في تقديم قروضا استثمارية بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.

The post “سيالة” يشارك في مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية