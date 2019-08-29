إيطالي يطالب بمعالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا

شدد القضائي الإيطالي السابق غيراردو كولومبو، على ضرورة وضع حد للأوضاع المأساوية للمهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية.

وقال كولومبو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك وفي تعليق على كلمات طبيب إيطالي عالج بعض اللاجئين القادمين من ليبيا، التي وصفها بـ”آوشفيتز الصغيرة”، “أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون موضوع تأمل عميق، يجب أن تتبع التأمل سلوكيات، كل واحد حسبما يستطيع، لإنهاء هذا الوضع الرهيب، لكن شريطة تجنب العنف دائمًا، حتى اللفظي منه”.

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