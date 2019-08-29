التكبالي: السراج قدم استقالته فعلا لكن الميليشيات منعته

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن فشل كافة الحوارات مع المسيطرين على المشهد السياسي في طرابلس، يؤكد أن الحل لابد أن يكون عسكريا عبر القوات المسلحة، التي يعلق عليها كافة الشعب أمله في الخلاص من هذه الأوضاع البائسة.

وبخصوص خبر إعلان استقالة المجلس الرئاسي عبر الحساب الرسمي لحكومة الوفاق على تويتر، قال التكبالي، إن فائز السراج فعلا قدم استقالته بعد أن أحس بضغط من قيادة الأفريكوم بشأن المليشيات والعناصر الإرهابية المتطرفة، وعجزه عن كبح جماحها، غير أن المسيطرين على الأوضاع في العاصمة منعوه من ذلك.

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