وزير خارجية المؤقتة: العمالة والشركات المصرية لها الأولوية في إعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادى الحويج، أن العمالة والشركات المصرية لها الأولوية فى عمليات إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الجيش يخوض فى الوقت الحالى معركة حاسمة لا تقبل الحياد، لإعادة هيبة الدولة، والقضاء على الإرهاب وميليشياته.

وقال «الحويج، خلال الاجتماع الذى انعقد أمس، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة مؤسسة محبى مصر، لوضع أسس مستقبل العمالة المصرية في ليبيا، بحضور وفد ليبي، وعدد من القيادات العمالية، إن من المعيب ألا تكون العمالة المصرية في مقدمة العمالة الوافدة إلى ليبيا لإعمارها”.

وأكد الوزير توفيق أوضاع العمالة المصرية التى دخلت ليبيا عبر الهجرة غير الشرعية، وبحوزتهم أوراقهم، ولا يعانون من أمراض.

وتابع: «نأمل فى زيادة العمالة المصرية ودخولها ليبيا بالطرق الشرعية، فالليبيون يعيشون فى أمان ويمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعى، وأى خروقات أمنية موجودة فى أى مكان بالعالم، وليس فى ليبيا وحدها».

من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال مصر جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك جنود إنتاج مصريين هم العمال الموجودون فى ليبيا لإعمارها، مثلما هناك جنود وجيش ليبى يدافع عن أرضه، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لسلامة العامل المصرى على ليبيا.

وطالب «المراغى» بوجود بيانات كاملة ورسمية عن كل عامل مصرى فى ليبيا، لتحقيق الأمان للعامل، والوقوف أمام الهجرة غير الشرعية، فيما أكد النائب مصطفى بكرى أن إصرار ليبيا على إعطاء الأولوية للعمالة المصرية يعكس الحرص على زيادة الروابط بين البلدين، مؤكداً أن التعاون الأمنى الليبى يصل لمرحلة متقدمة جداً فى محاربة الإرهاب.

