استكمال متطلبات ميزانية المرافق التعليمية الباب الثالث للعام 2019

أعلن مكتب التخطيط بمصلحة المرافق التعليمية عن استكمال إجراءات إصدار التفويضات المالية (الباب الثالث) للعام الحالي (2019) لصالح المشروعات الخدمية التابعة للمصلحة والبالغ عددها (391) مشروعا.

وأوضح مدير مكتب التخطيط اسماعيل أبوغرارة، أن حجم التفويضات يتضمن سداد قيمة عقود صيانة المدارس المنتهية والمتعاقد على تنفيذها خلال عام (2017)، إضافة إلى تغطية مشروع صيانة قاعات الامتحانات بالجامعات والمعاهد العليا للعام الدراسي (2017-2018. م) والعقود المحلية المبرمة بشأن توريد التجهيزات المدرسية للعام الدراسي المنصرم (2018-2019 م)، مشيرا إلى أن مصلحة المرافق التعليمية ومن خلال التنسيق مع وزارة التخطيط تسعى إلى ضمان تسييل “تفويضات” السنة المالية الجديدة (2020 م) في وقت قريب وفتح اعتمادات محلية لفائدة صيانة وتجهيز المدارس استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد (2019-2020 م).

وكانت مصلحة المرافق التعليمية قد عمدت في وقت سابق إلى تشكيل لجان مالية وقانونية لمتابعة استكمال إجراءات التفويضات المالية وضمان صرفها لفائدة عقود صيانة المدارس وتوفير التجهيزات المدرسية.

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