“المؤقتة” تبحث احتياجات بلدية صبراتة

بحثت الحكومة الليبية المؤقتة، سير عمل بلدية صبراتة واحتياجاتها، وذلك خلال استقباله لعدد من مسؤولي البلدية.

وضم وفد البلدية عميدها مفتاح البريشي، والمستشار بالبلدية محمود علي عيسى، والمندوب عنها رفيق العوشار

وناقش مع الوفد سير العمل بالبلدية وكافة احتياجاتها وآليات تذليلها.

وبحث الاجتماع، مشاكل الصرف الصحي بالبلدية ومضخات الرفع، إضافة إلى مشكلة الكهرباء.

كما بحث الاجتماع مشكلة النازحين بالبلدية، والاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، وتوفيرها على الفور.

وناقش الاجتماع احتياجات شركة خدمات النظافة العامة، واحتياجات هيئة السلامة الوطنية، من سيارات الإطفاء وغيرها من الاحتياجات.

وفي سياق متصل، تم بحث ملفات الصيانة للعديد من المقرات، وخاصة صيانة المدارس المتضررة أثناء الحرب، ومقر البحث الجنائي صبراتة، إضافة إلى المركز الصحي تليل.

