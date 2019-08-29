الشّعب اللّيبيّ متحّد ضدّ كلّ قوّةٍ إرهابيّة وداعشيّة على وجه الخصوص

أخبار ليبيا24

منذ أن نشأ التّنظيم الإرهابيّ داعش وانتشر في بلاد شمال أفريقيا راح يحاول اغتنام الفرصة للسيطرة على مساحات كبيرة في المنطقة وبثّ أفكاره ونهجه.

قد وصل داعش إلى ليبيا مدجّجًا بالأفكار المتطرّفة ومحصّنًا بالعمليّات الإرهابيّة الّتي يحلم تنفيذها ضدّ الدّولة والمواطنين، ولكن ما إن وطأت قدمه أرض ليبيا حتّى اصطدم داعش برفض المواطنين الذين يؤكدون بأنّه سيفشل في طرحه الغريب من عادات وتقاليد وإقناع الشعب اللّيبيّ بها.

هذا وأكّد عدد من المتابعين أنّ داعش محاصر وسيتمّ طرده نهائيًّا من البلاد، وأن ليس له حظوظ لأنّ الشّعب اللّيبيّ يرفض الإرهاب بكلّ أشكاله.

في هذا السّياق يقول بعض المحللين السياسيين والباحثين في الشأن اللّيبيّ أنّ العمليّات الإرهابيّة لداعش غريبة عن ثقافة الشّعب اللّيبيّ المعتدل الذي يرفض الإرهاب وأنّ الشعب اللّيبيّ لديه إرث كبير ومذهب وسطيّ وهذه الإنفجارات الانتحاريّة والسيّارات المفخخة لن تحطّم عزيمة الشّعب اللّيبي المصمّم على القضاء على داعش بكلّ عناصره وقوّاته ونفوذه.

فداعش، الّذي حاول سحق اللّيبيين والقضاء على تراثهم وثرواتهم، وقع في الفخّ الّذي نصبه للشّعب اللّيبيّ وانقلب السّحر على السّاحر، فقد ظنّ الدواعش أنّهم أفرادٌ لا يُقهرون وأنّ قوّتهم وتضامنهم يضاهيان كلّ قوّة أخرى ويطغيان عليها.

لم يأخذ داعش في الحسبان، قبل دخوله الأراضي اللّيبيّة، أنّ هذا الشّعب لن يتقبل أفكاره المتطرّفة والإجراميّة الّتي لا تمتّ للدين أو الأخلاق بصلة، لقد دخل داعش البلاد بثقةٍ عمياء بقادته وبمعتقداته، لكنّها ما لبثت أن انهارت بفضل تضامن الشّعب واتّحاده ضدّ كلّ قوّةٍ إرهابيّة وداعشيّة على وجه الخصوص.

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