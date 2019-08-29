البلدي إجدابيا وتاورغاء ينفيان طرد نازحي تاورغاء من المخيمات

العنوان_إجدابيا

نفى المجلسان البلديان لإجدابيا وتاورغاء, كافة الأخبار المتداولة بشأن الاعتداء على مخيم أهالي نازحي تاورغاء بغرض التجنيد الإجباري وطرد المهجرين من المخيم في المدينة.

هذا وجاء ذلك في بيان مشترك، أكد فيه المجلسان نفيهم ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث أي اعتداء على مخيم نازحي تاورغاء في مدينة إجدابيا.

وأوضح المجلسان في بيانهم أن ما حدث ما هي إلا أكاذيب، لتضليل الرأي العام وتشويه صورة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأشار البيان إلى أن ما حدث هو أمر طبيعي، تمثل في نقل العائلات النازحة داخل المخيم بدون أي مشاكل، وليس كما روجت لها بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكد البيان أن “بلدية إجدابيا وسكانها، لازالوا على العهد مع مهجري تاورغاء، وأنهم بين أهلهم، ولا فرق بيننا وبينهم إلى أن يعودوا إلى مدينتهم معززين مكرمين”.

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