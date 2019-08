“صحة المؤقتة” تتابع عمل المرافق والمنشآت بدرنة

المتوسط:

تابعت اللجنة المكلفة لمتابعة الاوضاع الصحية بدرنة من وزارة الصحة المؤقتة علي عمل المختبرات الطبية والمرافق الصحية والمرضي النزلاء المشتبه اصابتهم بمرض الصفراء بمستشفي الوحدة وذلك فقآ لتعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب والذي يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم الاوضاع الصحية وللاطمئنان علي صحة وسلامة المرضي .

واطلعت اللجنة المكلفة برئاسة مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية والمكلف بمكتب مكافحة العدوي بالوزارة الدكتور حسين العوامي وعضوية الدكتور خميس صالح محمد عن المختبرات والرعاية الصحية بوزارة الصحة علي الاجراءات العلاجية والاحترازية التي تم اتخاذها من قبل مكتب الرعاية الصحية الاولية والرصد والتقصي .

وكان في استقبال اللجنة مدير إدارة الخدمات الصحية درنة شعيب بوفجرة ومدير مكتب الرعاية الصحية الاولية خالد الشيخ بالإضافة الي حضور مدير مكتب الرصد والتقصي الدكتور احمد الحاج لتقييم الاوضاع الصحية والبيئة ومتابعة اجراءات الرصد والتقصي وطرق الاستجابة السريعة وتقييم جودة الأداء والسلامة المهنية ومدي توفر الاشتراطات الفنية والقانونية.

