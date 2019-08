“شكشك” ينبه إلى ضرورة تطوير النظم الداخلية للشركات العامة

المتوسط:

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، منشورا موجهاً إلى كل الجمعيات العمومية بالشركات العامة وما في حكمها ، نبه فيه إلى خطورة عدم امتثال الكثير من الجمعيات العمومية لقرار مجلس الوزراء رقم (15 ) لسنة 2018 م بتاريخ 3-10-2018 م ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (7 ) لسنة 2018 م بشأن ضرورة تطوير النظم الداخلية للشركات العامة بما يتوافق مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومنع تضارب المصالح.

وأشار المنشور إلى أن الديوان رصد العديد من حالات تعارض المصالح والتي لا تستقيم الحال معها في تحسين أداء تلك الشركات والحفاظ على أموالها ، إضافة إلى أنه يؤثر بشكل سلبي على الثقة في مصداقية وموثوقية البيانات والتقارير الصادرة عنها .

كما أشاد البيان بالخطوة الاصلاحية التي قامت بها المؤسسة الليبية للاستثمار مؤخراً بتعديل النظم الاساسية للشركات التابعة لها بما يتوافق مع ما تم الاشارة إليه .

وخًتم المنشور بالتنبيه على أن الديوان سيشرع قريبا في اتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل الجهات التي تتباطأ في التنفيذ وتهدف إلى الاستمرار في حالة الفوضى للاستفادة من المزايا والمكافآت وحالة تعارض المصالح .

