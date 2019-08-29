الثني يبحث احتياجات غات ويتخذ جملة من القرارات بشأنها

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، مع وفد من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية غات، سير العمل في البلدية، وأوضاعها من كافة النواحي الخدمية والإنسانية والمعيشية.

كما بحث الاجتماع كافة المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للبلدية، وخاصة ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي.

ووافق الثني على مشروع تغيير مسارات سيول الأمطار، وتوفير سيارات شفط مياه الآبار السوداء، إضافة إلى توريد وصيانة سيارات الإسعاف وسيارات رش المبيدات، وتأمين المحروقات والسلع التموينية لضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر الرسمي، وصيانة الانجرافات التي تعرضت لها الطرق في البلدية جراء السيول بشكل عاجل.

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