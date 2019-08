“صالح” يبحث مع بومريز سير العملية التعليمية

المتوسط

بحث رئيس مجلس النوّاب “عقيلة صالح” مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي عبدالرحيم بومريز” سير العملية التعليمية في كل المناطق التعليمية التابعة للوزارة.

جاء هذا خلال لقاء جمع بينهما بمكتب صالح بمدينة القُبة ، حيث تطرق وزير التعليم خلال اللقاء إلى نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام الدراسي التي تم اعتمادها من قبل الوزارة مؤخراً ، بالإضافة إلى الاستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسي الجديد (2019 – 2020.م) وتوفير المستلزمات التعليمية والكتاب المدرسي للطلاب.

كما طمأن بومريز رئيس مجلس النواب على سير عمل مشاريع وزارة التعليم الخاصة بالمؤسسات التعليمية والخطة الدراسية للعام القادم، بالإضافة إلى أنه تم التطرق إلى عودة الدراسة بجامعة طُبرق وفتح أبوابها للطلاب ، وكذلك الاتفاق على عرض قانون الجامعات الذي تم تعديله من قبل لجنة مختصة تابعة للوزارة على مجلس النواب في الجلسة القادمة وذلك للتصويت عليه لأجل اعتماده ، بالإضافة إلى مناقشة حزمة من المواضيع الخاصة بدعم قطاع التعليم في ليبيا.

