باشاغا يبحث التعاون العسكري مع تركيا

ناقش وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وزير الدفاع التركي خلوص آكار أفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وركز اللقاء الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة على سبل التعاون العسكري بين الوفاق وتركيا إضافة إلى المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بحسب إعلان وزارة الداخلية.

يشار إلى أن باشاغا قام بعدة زيارات إلى تركيا منذ بداية الحرب في أبريل الماضي بهدف تعزيز التعاون العسكري بين الحكومتين، حيث وصلت عدة شحنات أسلحة تركية إلى ليبيا وتم إدخالها ساحة المعركة.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد أعلنت منذ نحو أسبوع وصول تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق، في خرق صارخ لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توريد الأسلحة لحكومة الوفاق ولكن الجديد هو أن تعلن وكالة الأناضول التركية للأنباء والمحسوبة على الحكومة التركية ذلك.

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