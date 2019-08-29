في ختام امتحانات الثانوية..وزير التعليم يعقد مؤتمر صحفيا

يقيم وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مساء اليوم الخميس مؤتمرا صحفي بأكاديمية الدراسات العليا جنزور، بمشاركة اللجان العليا والمؤسسات التي ساهمت في امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية .

وسيعلن خلاله تفاصيل سير الامتحانات وماقدمته اللجان المشرفة و سيجيب خلالها عن تساؤلات الطلبة عن تسرب الأسئلة وعمليات المراقبة واللجان المشرفة.

وكانت وزارة التعليم قد قدمت الدعوة لجميع وسائل الإعلام المحلية التي قدمت تساؤلات عن بعض السلبيات التي مرت بها العملية الامتحانية.

كما سيعلن عبدالجليل عن نهاية الدور الأول من هذه الامتحانية التي شارك بها 63854 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والادبي داخل 221 لجنة امتحانية وعدد اللجان النوعية 17 لجنة.

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