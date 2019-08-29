لجنة الصحة تباشر مهامها في إجراءات الرصد والتقصي لحالات الصفراء بدرنة

باشرت اللجنة المكلفة من وزير صحة المؤقتة مهام عملها في درنة لمتابعة إجراءات الرصد والتقصي الوبائي لمرض الصفراء .A

وأوضح مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية والمكلف بمكتب مكافحة العدوى، الدكتور حسين العوامي، أنه تم عقد اجتماع موسع مع مدير إدارة الخدمات الصحية، ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بدرنة، بحضور مدير مكتب الرصد والتقصي الوبائي بالرعاية الصحية الأولية، لمتابعة الإجراءات الفنية للأمراض، والتقارير الدورية، ومؤشرات مرض الصفراء، وفقا لتقرير فرق الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بالمدينة وما جاورها، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة إثر هذا المرض.

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