صحة المؤقتة تتابع حالات المرضي المشتبه إصابتهم بمرض الصفراء

أجرت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لمتابعة الأوضاع الصحية بدرنة، جولة لمتابعة عمل المختبرات الطبية والمرافق الصحية والمرضي النزلاء المشتبه إصابتهم بمرض الصفراء بمستشفى الوحدة وذلك فقآ لتعليمات وزير الصحة سعد عقوب والذي يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم الاوضاع الصحية وللاطمئنان على صحة وسلامة المرضي.

وأوضح إدارة الإعلام بالوزارة، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو حرص وزارة الصحة على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المرحلة بعد الاعلان عن ظهور عدد من الحالات المشتبه إصابتها بمرض الصفراء نوع “A” بمدينة درنة وتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المرضي.

وأوضح مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية والمكلف بمكتب مكافحة العدوي حسين العوامي، بأنه من خلال عدة جولات ميدانية على المختبرات ومعامل التحاليل بالقطاع العام والخاص ومتابعة مؤشرات المرض وفقآ لتقارير فرق الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بمدينة درنة وما جاورها بان العامل المشترك ترجع لمياه الشرب، مشيرا لاتخاذ عدة اجراءات احترازيه ووضع كافة الخطط الوقائية.

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