اخبار ليبيا الان

أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الخميس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.89 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

الوحدة دينار ليبي        دولار أمريكى

عيار 24 69.58 دينار    $49.52

عيار 22 63.78 دينار  $45.40

عيار 21 60.89 دينار  $43.33

عيار 18 52.19 دينار  $37.14

عيار 14 40.59 دينار  $28.89

عيار 12 34.79 دينار  $24.76

أوقية الذهب 2,164 دينار  $1,540

جنيه الذهب 487.08 دينار $346.68

كيلو الذهب 69,581 دينار $49,524

The post أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الخميس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك