المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.89 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى

عيار 24 69.58 دينار $49.52

عيار 22 63.78 دينار $45.40

عيار 21 60.89 دينار $43.33

عيار 18 52.19 دينار $37.14

عيار 14 40.59 دينار $28.89

عيار 12 34.79 دينار $24.76

أوقية الذهب 2,164 دينار $1,540

جنيه الذهب 487.08 دينار $346.68

كيلو الذهب 69,581 دينار $49,524

The post أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الخميس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية