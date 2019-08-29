أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الخميس

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.89 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى
عيار 24 69.58 دينار $49.52
عيار 22 63.78 دينار $45.40
عيار 21 60.89 دينار $43.33
عيار 18 52.19 دينار $37.14
عيار 14 40.59 دينار $28.89
عيار 12 34.79 دينار $24.76
أوقية الذهب 2,164 دينار $1,540
جنيه الذهب 487.08 دينار $346.68
كيلو الذهب 69,581 دينار $49,524
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