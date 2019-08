المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، بأنه يتم أعمال رصف الطريق الدائري الأول من مفترق فندق النوران وحتى شارع أحمد رفيق المهدوي تنفيذ شركة البنيان للمقاولات.

ويأتي ذلك تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

