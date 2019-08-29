ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غربا مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، مع تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إمكانية سقوط أمطار متفرقة، تصحبها بعض الخلايا الرعدية أحيانًا، بينما يبقى الطقس مستقرًا على باقي المناطق.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر بعد الظهر، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و40 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضًا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكوُّن الضباب على بعض المرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 36 و38 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على أقصى الجنوب الغربي، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.

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