المسماري: داعش موجودة في مدينة مرزق وقد تحالفت مع الوفاق

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال)- قال النّاطق الرّسمي باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العربية الليبية اللّواء أحمد المسماري، إن ميليشيات الوفاق شنت هجومًا على مدينة مرزق بجنوب ليبيا، بالتّعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف اللواء أحمد المسماري – خلال مؤتمر صحفي الأسبوعي – أن غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الجنوبية، تراقب الميليشيات وتقوم بعمليات استطلاع وإعطاء المعلومات أولاً بأول للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد المسماري، أن عمليات الاستطلاع وفرت كمًا معلوماتيًا كبيرًا عن تحركات هذه الميليشيات، وسهلت تتبعها واستهدفتها.

وأكد المسماري أن هذه العصابات دمرت منازل المواطنين في مدينة مرزق ومحيطها، كما تم تهجير سكانها إلى مناطق في وادي عتبة وتراغن وسبها.

وكشف المسماري إن بقايا تنظيم داعش يوجد في مدينة مرزق، وكوّنت ما أطلقت عليه “جيش الصحراء”، إلى جانب تنفيذها في وقت سابق عددًا من العمليات في الشمال الشرقي للمنطقة، بالإضافة لتحالفها مع العصابات التشادية التي يدعمها السراج لتحقيق أهدافها. (وال – مرزق) س س/ ر ت

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