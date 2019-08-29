“لوبينيون”: ماكرون يُعيد ترتيب أوراقه في ليبيا

نشرت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية تقريراً عن الظروف والعوامل التي ساهمت بتفاقم الأوضاع في ليبيا، أعدّه الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، باسكال إيرولت.

وأشار الكاتب إلى أن الحكومة الفرنسية تعمل على إعادة ترتيب أوراقها في ليبيا عبر السعي نحو مفاوضات تجمع أطراف النزاع الليبيين على طاولة واحدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة.

وتطرّق باسكال إلى التدخّلات التركية القطرية في ليبيا، مُشيراً إلى أنها تُعرقل المسار السياسي في البلاد، وقد جعلت حربها أشبه بالحروب الإقليمية.

ولفتت صحيفة “لوبينيون” إلى أن الرئيس الفرنسي قد اعترف بوجود حرب بالوكالة في ليبيا، وذلك خلال تصريحاته باجتماعات مجموعة السبع قبل أيام، فيما لا يخفى على أحد استماتة تركيا في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية وحماية نفوذ الإخوان في ليبيا.

حول الموقف الفرنسي من الجيش الوطني، أوضح الباحث السياسي الفرنسي أن بلاده تتعاون مع الجيش الوطني بملف مكافحة الإرهاب، وتمتلك رؤية مشتركة مع دُول إقليمية أخرى تقضي بضرورة القضاء على الإرهاب والمجموعات المسلحة في ليبيا.

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