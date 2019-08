اختتام بطولة زليتن للسباحة في المياه المفتوحة

المتوسط:

نظم الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص زليتن خلال اليومين الماضيين بطولة زليتن للسباحة في المياه المفتوحة لجميع الفئات العمرية.

وشارك في البطولة التي أقيمت بالنادي البحري زليتن أكثر من أربعين سباحاً يمثلون أندية النصر والأحرار وماجر والنادي البحري ونادي الشاطيء وفرقة البحرية للكشافة زليتن.

وشهد اختتام البطولة حفلا حضره كل من السيد عضو المجلس البلدي زليتن عبدالسلام عصمان ونائب رئيس الاتحاد الليبي نوري الخبولي ورئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن مصطفى طفح وعضوة الاتحاد نبيلة التاجوري وأعضاء الاتحاد الفرعي بزليتن وعددا من الشخصيات الرياضية بالمدينة.

