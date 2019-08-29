هيأة كهرباء المؤقتة تناقش مشاكل محطة شمال بنغازي

العنوان_بنغازي

عقد نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد القادر النظيف، اجتماعًا ضمّ إدارة محطّة كهرباء شمال بنغازي.

هذا وتم ـ خلال الاجتماع ـ الذي عقد أمس الأربعاء، بمقر المحطة بحضور مدير محطة كهرباء شمال بنغازي ورؤساء الأقسام فيها، مناقشة الدكتور عبد القادر النظيف، المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم بالصورة المطلوبة، إلى جانب وضع الحلول العاجلة والمناسبة لها بالصورة التي تضمن عدم رجوعها مرة أخرى.

ويأتي الاجتماع الذي حضره أيضًا المستشارون الفنيون لشؤون الإنتاج بالهيئة المهندس محمد بن غربية، والمهندس محمد الأشهب، ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها الهيأة، لمعالجة كافة المشاكل في الشبكة الكهربائية، حتى ينعم المواطن بالكهرباء دون انقطاع.

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