المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن أجدابيا، بأنه تم استلام عدد من السيارات دعمآ لهذه المديرية وماتعانيه من قلة الآليات، إذ نتقدم بالشكر والثناء إلى الحكومة المؤقتة؛ على دعمهم لهذه المديريات والإدارات التابعة لهذه الوزارة؛ كما نطلب من رؤساء الأقسام والمراكز المحافظة على هذه الآليات والسيطرة عليها والاهتمام بصيانتها ونظافتها.

كما نتقدم بالشكر والثناء لهم على جهودهم المبذولة، كما نوجه الشكر والتقدير إلى قسم الخدمات بالمديرية على تفانيهم في العمل واظهار المديرية بالمظهر المشرف.

The post «المؤقتة» تدعم مديرية أمن أجدابيا بعدد من السيارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية