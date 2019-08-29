السيسي وجوتيريش يبحثان الملف الليبي

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الليبية، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إنه قد تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة بين مصر والأمم المتحدة، خصوصا ما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا، حيث استعرض جوتيريش الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول سياسية للملف الليبي والقضايا الأخرى.

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