تفاصيل اجتماع قسم التدريب بمديرية أمن أجدابيا

اجتمع صباح اليوم الخميس 29 أغسطس رئيس قسم التدريب نقيب عمر بوبكر اشويقي مع ضباط وضباط صف ومعلمين قسم التدريب للتحضير في بدء دورة التدريب الأيام القادمة، وذلك من أجل مناقشة المشاكل التي تواجه أعضاء القسم وكيفية معالجتها.

وناقش رئيس قسم التدريب مع أعضاء القسم النواقص التي يحتاجها القسم للبدء في دورة التدريب للمستجدين الجدد التي ستقام الأيام القليلة القادمة، كما نقل لهم تحيات وتقدير مدير الأمن العميد الصادق مفتاح اللواطي وتعهده بتذليل كل الصعاب أمامهم وتوفير نواقص القسم.

