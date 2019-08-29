نقابة المعلمين تقرر الدخول في اعتصام شامل وتعليق الدراسة

أعلن النقيب العام للمعلمين “عبد النبي صالح النف” إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

وأوضحت النقابة في بيان صدر في مدينة المرج أمس الأربعاء، أنه لن يتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة وتأكدا على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله.

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