تشاد تسجن “243 متمرداً ” بسبب توغلهم عبر الحدود الليبية

العنوان_ أنجامينا

قال وزير العدل التشادي إن “محكمة جنائية خاصة “حكمت بالسجن على ” 243 متمرداً ” عبروا الحدود من ليبيا في فبراير ، وهم من بين “267 شخصًا تم إلقاء القبض عليهم ، حُكم على ” 12 شخص ” منهم يوم الاثنين بالسجن لمدة 20 عامًا و “231 شخص ” آخرين لفترات تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا” ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية .

وقال الوزير إنه تم إطلاق سراح 24 قاصرًا تم احتجازهم ،وأضاف عرابي أن المحكمة الخاصة أصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة غيابياً على ما يقرب من عشرة من زعماء المتمردين الذين يعيشون خارج تشاد ، بمن فيهم رئيسهم تيمان إرديمي.

ويذكر أن إتحاد قوى المعارضة التشادية (UFR) ، وهي جماعة مسلحة تعارض الرئيس التشادي إدريس ديبي ، وتتمركز في الصحراء بجنوب ليبيا.

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