أعلنت مكاتب عمل طرابلس للأخوة فائض الملاكات الوظيفية ” الدفعة الخامسة ” عن تجهيز مرتبات ثلاثة أشهر (5-6-7 ) .

وعليه نأمل من الأخوة المعنيين إحضار اثبات شخصي عند الاستلام، حيث ستقوم المكاتب بصرف باقي المرتبات لسنة 2018 وباقي أشهر سنة 2019 فور وصول الحوالة المالية.

