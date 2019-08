المتوسط:

أنهى مركز ضمان الجودة برنامجه التدريبي الأسبوعي في مجال المهارات الإدارية طرابلس طرابلس 29/8/2019. تحت شعار ” تدريب مستمر لمخرجات أجود ” انهي مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل والتأهيل برنامجه التدريبي المجاني في مجال المهارات الاداري.

ويسعى المركز الي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للرفع من كفاءة الباحثين عن العمل.

يذكر أن عدد المتدربين ضمن البرنامج الذي امتد لمدة خمسة أيام عدد (24) متدرب.

The post «عمل الوفاق»: الانتهاء من برنامج تدريبي يرفع من كفاءة الباحثين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية