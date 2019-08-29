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«عمل الوفاق»: الانتهاء من برنامج تدريبي يرفع من كفاءة الباحثين

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أنهى مركز ضمان الجودة برنامجه التدريبي الأسبوعي في مجال المهارات الإدارية طرابلس طرابلس 29/8/2019. تحت شعار ” تدريب مستمر لمخرجات أجود ” انهي مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل والتأهيل برنامجه التدريبي المجاني في مجال المهارات الاداري.

ويسعى المركز الي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للرفع من كفاءة الباحثين عن العمل.

يذكر أن عدد المتدربين ضمن البرنامج الذي امتد لمدة خمسة أيام عدد (24) متدرب.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • يا كلب. كان قعدوا الليبيين يستنكروا في الحل منك يا بهيم. ؟ حيهرموا و يموتوا يا فاسد. يا تافه الباحثين عن العمل و العاطلين الي حد الان هم خريجين جامعات مش زيك يا حمار. لعنة الله عليك

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  • ان شالله ربي يرفعكم يا مخانب يا سفهاء. باذن الله بعد تحرير طرابلس ستكون هناك فرص كثيرة للشباب يا كلاب الفرقاطه. و فاقد الشئ لا يعطيه يا بهايم.

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