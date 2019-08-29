الصافي :هناك أجانب يقاتلون حاليا في صفوف المليشيات ضد الجيش

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، الطيب الصافي، عن وجود مقاتلين أجانب كانوا في مدينة إدلب السورية وصلوا إلى ليبيا، وهم يقاتلون حاليا في صفوف المليشيات في طرابلس ضد الجيش، داعيا روسيا إلى مساندة ليبيا وجيشها في محاربة الإرهاب.

وقال الصافي في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، إن هؤلاء الأجانب يقاتلون مع أعوانهم من تنظيمات وجماعات إرهابية محظورة في روسيا وعدد كبير من الدول في طرابلس صفا واحدا، مشيرا إلى وجود ضباط أتراك في غرف العمليات.

وحول الموقف الروسي تجاه ليبيا، أكد الصافي أن روسيا داعمة للقوات المسلحة، وداعمة لليبيا في المحافل الدولية.

هذا ودعا الصافي حكماء ليبيا والقيادات العسكرية والوطنيين في طرابلس إلى سحب أبنائهم من المعركة ضد الجيش.

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