مجلس اصحاب الاعمال الليبيين يتباحث العلاقات التجارية مع سفير باكستان

اجتمع مجلس اصحاب الاعمال الليبيين بمجمع ذات العماد الثلاثاء الماضي مع سفير الباكستان السيد ساجد إقبال، حيث اجتمع مع المهندس عبدالله الفلاح رئيس مجلس اصحاب الاعمال الليبيين و عدد من أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي.

وبحث الحضور أوجه التعاون بين مجلس اصحاب الاعمال ونظرائهم من رجال الاعمال الباكستانيين .

كما تناول الاجتماع العلاقات التجارية المميزة بين ليييا وباكستان وتعزيز التجارة البينية و المشاريع ذات الطبيعية الانمائية والاستعانة بالعمالة المتخصصة.

ورحب السيد رئيس مجلس اصحاب الاعمال الليبيين بسعادة السفير الباكستاني وبالتعاون مع القطاع الخاص الباكستاني منوها ان مجلس اصحاب الاعمال الليبيين يعي أهمية السوق الباكستاني وتنوعه وتميزه مع التأكيد على ضرورة وجود تواصل مستمر وفعال بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

هذا وقد اكد سعادة السفير الباكستاني على أهمية ليبيا الاقتصادية والحاجة الى التعاون مع القطاع الخاص ممثلا بمجلس اصحاب الاعمال الليبيين والعمل على تسهيل حركة التصدير والاستيراد وان الباكستان لديها قدرة تنافسية من ناحية الجودة والسعر الامر الذي يوفر للموردين الليبيين فرصة جيدة لتزويد السوق الليبي بكافة احتياجاته.

وسيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماع موسع مع مجلس اصحاب الاعمال الليبيين للتعريف على السوق الباكستاني والتسهيلات المتوفرة أمامهم.

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